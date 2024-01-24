Косплей-вечеринка пройдет на катке ВДНХ 30 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Косплей-вечеринка "Космопорт "Восток" пройдет на ВДНХ 30 января в 18:00. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.

Гостей ждут танцевальные мастер-классы, интерактивные игры. В мейкап-мастерской "Станция "Трансформация" желающим сделают тематический аквагрим.

В пресс-службе добавили, что в 18:00 на лед выйдет команда аниматоров. Они будут в образе инопланетян из разных галактик. В это же время можно будет поучаствовать в интерактивной игре "Атака пришельцев". Согласно правилам игры, те, кто собьет мячом все космобанки, получат памятные призы. Такие космические аксессуары, как ободки и очки, будут хорошим дополнением к образу во время вечеринки на льду.

Помимо этого, в 18:30 начнутся тематические танцевальные мастер-классы. Занятия в течение вечера пройдут четыре раза, каждый час. Вход на все мероприятия по билетам на каток.

Кроме того, ночные катания пройдут на московском катке ВДНХ в ночь с 25 на 26 января. Гостей ждут на ледовой площадке ВДНХ на площади Промышленности. Специальный сеанс начнется в 23:30, вход на лед из павильонов проката завершится в 01:20, сам сеанс – в 02:00.

Между тем бесплатные танцевальные уроки на льду начались в Парке Горького 19 января. Занятия проводят по пятницам с 19:00 до 21:00. На них ждут катающихся от среднего уровня и выше.

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