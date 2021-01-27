Северный речной вокзал вошел в шорт-лист премии The Art Newspaper Russia

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Максим Мишин

Северный речной вокзал в Москве вошел в шорт-лист премии The Art Newspaper Russia. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Столичный порт пяти морей признали одной из "Реставраций года". Специалисты подчеркнули быстрое восстановление объекта. Также члены жюри обратили внимание на то, что речному вокзалу вернули его прежние функции.

"И мы очень благодарны за такое признание. Долгое время легендарный Северный речной вокзал фактически умирал, но решение мэра Москвы забрать здание в собственность города подарило порту пяти морей новую жизнь", – сказано в сообщении ведомства.

Там добавили, что Северный речной вокзал является излюбленным местом досуга горожан. По данным департамента, за 5 месяцев работы объект посетили свыше 600 тысяч человек.

Уточняется, что победители номинаций премии будут объявлены весной.

Северный речной вокзал был открыт 5 сентября после реставрации.

За два с небольшим месяца пассажирской навигации в сентябре – ноябре от причалов Северного речного вокзала ушли в путь около 1,4 тысячи рейсов, а речными трамваями воспользовались 70 тысяч человек.

