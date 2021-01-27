Дом-бриллиант и ребристая башня появятся на ЗИЛе

14:58
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Стеклянную башню высотой 150 метров и дом-"бриллиант" построят на территории ЗИЛа в столице, здания будут отличаться по цвету и рисункам фасадов, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Многосекционная башня, разбитая на несколько закругленных объемов, получила название бриллиант. Второе здание возвысится над городом на 150 метров, а за счет ребристых форм и пилонов башня будет эффектно вырисовываться на фоне неба", – приводит слова Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.
Он рассказал, что Zilart Diamond придумал голландский архитектор Михил Ридайк, основатель и партнер Neutelings Riedijk Architect. Жилое здание возводится в виде пяти башен разного объема, объединенных общим стилобатом. Фасады планируют облицевать треугольными панелями из алюминия. В результате они образуют диагональный рисунок, напоминающий грани бриллианта. Внутри здания разместится бассейн.
Zilart Tower, разработанное бюро Speech, будет иметь 40 этажей. Башня возводится из стекла и металла со встроенной ночной подсветкой. В облицовке стилобата используют алюминиевые витражи, дополненные вставками из стемалита.
Ранее сообщалось, что Москомархитектура одобрила проект башни-"кристалла" в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Двум зданиям третьей очереди строительства выдали свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения. По проекту ожидается постройка двух офисных зданий высотой 57 и 200 метров. У башни будет сложная скульптурная форма, которая придаст всему комплексу узнаваемый и запоминающийся вид. Еще планируется возвести трехэтажный подземный паркинг.
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