Москва становится одним из центров сотрудничества мегаполисов стран БРИКС+

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Москва становится одним из центров международного сотрудничества среди мегаполисов БРИКС+. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам вице-мэра, специалисты более чем из 100 стран поучаствовали в масштабных отраслевых мероприятиях в этом году. Среди них – форум БРИКС "Облачные города", модный и туристические форумы, Московская международная неделя кино и Московская неделя интерьера и дизайна. Столица уверенно развивается и находит новых партнеров, подчеркнула Сергунина.

Она также напомнила, что Москва второй под подряд становится лидером среди мегаполисов стран БРИКС по уровню технологического и пространственного развития.

Эксперты высоко оценили доступность городских сервисов для горожан, внедрение новых технологий, транспортную инфраструктуру и меры по сохранению окружающей среды. По некоторым показателям Москва улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом.

В сентябре в столице проходил форум "Облачные города", который был посвящен будущему мегаполисов БРИКС. На мероприятия приехали эксперты и представители различных ведомств более из 30 стран, в том числе Китая, Бразилии и ОАЭ. Всего площадку посетили свыше 13 тысяч человек.

В рамках деловой программы участники обсудили цифровизацию, новые технологии, передовые управленческие практики и другое.

Модный форум BRICS+ Fashiom Summit состоялся в Москве в октябре. Его посетили порядка 20 тысяч человек, а прямые трансляции собрали более четырех миллионов просмотров. Одним из главных событий мероприятия стало подписание декларации о создании Международной модной федерации БРИКС.

Этот документ объединил представителей свыше 50 стран, в числе которых Россия, Индия, Кения, Эквадор и другие. Основные задачи федерации – укрепление партнерских связей между отраслевыми сообществами, содействие устойчивому развитию индустрии, культурный обмен, поддержка молодых специалистов и помощь дизайнерам в выходе на международный рынок.

В июне в столице прошел первый туристический форму БРИКС, в ходе которого состоялось свыше двух тысяч деловых встреч. Всего подписали 12 соглашений о сотрудничестве, семь из которых – между иностранными и московскими компаниями.

Также недавно в Москве подошел к концу форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, который стал самым крупным российским событием для международной аудитории в области делового туризма. Его посетили более 1 300 представителей отрасли из стран БРИКС.

Событие объединило экспертов MICE-индустрии, связанной с организацией и проведением мероприятий, обеспечением бизнес-поездок. В программу вошли сессии по актуальным для государства и бизнеса вопросам.

Кроме деловых событий, представители БРИКС+ активно участвуют в других московских мероприятиях, например в Московской международной неделе креативных индустрий. Событие собрало основателей киностудий, директоров видеоигровых компаний, продюсеров, дизайнеров и издателей. Всего подписали 18 партнерских соглашений и экспортных контрактов.

Московская неделя интерьера и дизайна в 2024 году проходила два раза – в мае и ноябре. Осеннее мероприятие привлекло делегации из 22 государств, а деловая программа объединила более 12 тысяч экспертов.

В августе в Москве прошла Московская международная неделя кино. В бизнес-встречах и переговорах поучаствовали представители более чем из 40 стран. По итогам мероприятия подписано девять соглашений с российскими и зарубежными партнерами.

Московская неделя моды прошла в октябре. Собственные коллекции представили около 200 дизайнеров из 41 российского города, а также семи стран.

Между тем четвертая Московская неделя моды пройдет в марте 2025 года в ЦВЗ "Манеж". Свои работы на мероприятии покажут порядка 200 представителей модной индустрии. Также для участников запланированы лекции, бизнес-презентация и фестиваль короткометражных фильмов.