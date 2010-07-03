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В здании Таганской тюрьмы хотят открыть отель
Здание бывшей Таганской тюрьмы планируют переоборудовать в трехзвездочный апарт-отель. Однако местные жители выступили против строительства и требуют сохранить историческую застройку, как сообщает телеканал Москва 24.
Большинство построек тюремного комплекса снесли задолго до нынешнего времени, нетронутым осталось только административное здание. В разные годы оно то пустовало, то становилось бизнес-центром, и именно его планируют превратить в гостиницу. Открыть апарт-отель планируют летом 2020 года.
По словам компании, которая будет заниматься проектом, работы полностью согласованы, их одобрили в Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.
"Мы просили возможность увеличить на два этажа данное строение. К сожалению, по тем или иным причинам в этом было отказано, и мы увеличить площадь здания не смогли. Поэтому сейчас проводится ремонт в рамках конструктивных стен без увеличения площади здания", – рассказал Александр Шарапов, представитель девелоперской компании.
Помещение отеля будет рассчитано на 83 номера, внутри планируются желтые помещения и стилизация стен под кирпич, из которого сделано строение. Обновленное здание дополнят кафе и прачечной.
Местные жители и эксперты выступают против переделки здания, указывая на его ценность для истории.
"Местные жители против того, чтобы здесь был организован апарт-отель, потому что это разрушение исторического здания", – заявила одна из собеседниц телеканала Москва 24.
Горожане считают, что лучше открыть в административном строении бывшей тюрьмы музей. Местные жители уверены, что культурная ценность места нельзя переоценить.
"Иногда исполнение наказаний проводилось прямо во дворе тюрьмы. Так, например, знаменитый эпизод с бывшим генералом Власовым – известно, что его казнили через повешение прямо во дворе тюрьмы", – рассказала москвовед Елена Калитина.
Для кого-то с этим зданием связаны теплые детские воспоминания, расставаться с которыми они не готовы.
"Помню, маленькая совсем была, помню охранника, который стоял на углу тюрьмы. Папа был в 70-е годы дознавателем, работал в Таганской тюрьме. Меня оставить было не с кем, и он меня оставлял у охраны", – поделилась историей местная жительница.
Ранее в комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержали введение невозвратных тарифов для отелей при условии снижения цен на проживание. По мнению депутата Дмитрия Свищева, финансовая поддержка россиянам пригодится.
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