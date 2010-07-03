На севере Москвы построят 22-этажный гостиничный комплекс

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Гостиничный комплекс с апартаментами построят на севере столицы, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Объект высотой 22 этажа появится по адресу 1-я Магистральная улица, дом 25. Строительство планируют завершить до 2022 года. Площадь составит примерно 33 тысячи квадратных метров. В здании разместятся 520 апартаментов.

Отмечается, что на первых двух этажах обустроят сувенирный магазин, аптеку, кофейню и пост охраны. Также в здании оборудуют подземную парковку на 72 машино-места, а также площадку для стоянки десяти мотоциклов.

Ранее стало известно, что в центре Москвы построят 16-этажный бизнес-центр, который будет представлять собой шестиугольное здание с фасадами из мрамора.