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08:01

Почти 1,8 тысячи человек проверили легкие в центрах "Мои документы"

город медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 1,8 тысячи человек прошли бесплатное обследование легких в центрах госуслуг "Мои документы" за четыре дня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Акция проводилась с 20 по 23 ноября в 10 центрах. Среди тех, кому провели диагностику, 1093 женщины и 696 мужчин. Здоровье легких проверяли с помощью трех видов диагностики: спирометрии, пульсоксиметрии, исследования на смокелайзере. Врачи измеряли объемные и скоростные показатели дыхания, определяли количество кислорода в крови и концентрацию оксида углерода в выдохе.

В результате у 81 человека зафиксированы подозрения на хроническую обструктивную болезнь легких. Еще у 173 москвичей возможны другие патологии: хронический бронхит, бронхиальная астма, тонзиллит, ОРВИ. Все посетители получили консультацию врача, их направили на дальнейшее обследование в поликлинику по месту жительства.

Главный внештатный специалист-пульмонолог департамента здравоохранения Андрей Белевский посоветовал в первую очередь проверять здоровье легких курильщикам, поскольку они больше других подвержены хронической обструктивной болезни легких. Также специалист рекомендует отказаться от вредной привычки, чтобы избежать тяжелых последствий.

Обследование приурочили к Всемирному дню борьбы против хронической обструктивной болезни легких и Международному дню отказа от курения.

Ранее эксперты назвали первые симптомы рака легких. Ими могут быть затрудненное дыхание и приступы кашля. Также стоит обратиться к врачу при постоянной хрипоте, отеках шеи и лица, одышке и боли в груди.

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