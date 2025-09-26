Свыше 180 тыс кубометров железобетона потребовалось для возведения НКЦ в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве в ходе строительства комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) использовали более 180 тысяч кубометров железобетона, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что комплекс зданий появился в районе Филевский Парк. Площадь составила 276 тысяч квадратных метров.

"Было смонтировано более 2,6 тысячи тонн металлоконструкций, свыше 40 тысяч тонн арматуры, устроено 29 тысяч кубометров кирпичной кладки, более 140 тысяч квадратных метров остекленных фасадов. Специалисты также проложили свыше 550 километров трубопроводов внутренних инженерных систем", – добавил заммэра.

По его словам, в пиковый период работ на строительной площадке трудились до 6 тысяч человек в смену.

Центральным элементом НКЦ является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров, символизирующая ракету. Статс-секретарь – заместитель гендиректора "Роскосмоса" Алена Руденко отметила, что центр станет главной площадкой госкорпорации, а в перспективе превратится в полноценный научно-технический кластер.

"Такая концентрация компетенций обеспечит лучшее взаимодействие сотрудников, сократит издержки, создаст условия для реализации масштабных проектов и развития эффективного государственно-частного партнерства", – объяснила Руденко.

Здание оборудовано 86 лифтами, будет обеспечено перераспределение потоков персонала с 1-го по 20-й и с 1-го по 46-й этаж.

В свою очередь, добавил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман, к созданию космического центра привлекли наиболее опытных и квалифицированных специалистов. А при строительстве были применены материалы отечественного производства.

Генеральным проектировщиком Национального космического центра выступило ООО "Институт "Мосинжпроект". При реализации проекта оно активно применяло цифровые технологии, в частности технологии информационного моделирования.

"Этот объект является символом не только технологического прогресса, но и преемственности великих космических традиций нашей страны", – заключил гендиректор ООО "Институт "Мосинжпроект" Рустам Черкесов.

Владимир Путин и Сергей Собянин в День города, 13 сентября, открыли Национальный космический центр на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева. Создание НКЦ осуществили по поручению главы государства. Строительные работы велись с 2019 года. Ожидается, что в НКЦ переедут 22 столичные компании, работающие в ракетно-космической отрасли.