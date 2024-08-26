Спортивный праздник с Ильей Авербухом организовали для детей Восточного округа

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В Восточном административном округе в ледовом дворце "Локо лед" провели спортивный праздник, в рамках которого состоялся мастер-класс от Ильи Авербуха – многократного призера чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. Об этом Агентству "Москва" сообщила советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Сабина Цветкова.

"Сегодняшний день стал символом спорта, здорового образа жизни и единства. Я уверена, что занятия спортом помогут детям развить силу воли и духа, которые пригодятся им на жизненном пути. Возможно, прямо сейчас среди нас на этом льду стоят будущие чемпионы России и даже мира. Особенно важно, что сегодня с нами дети всего Восточного округа столицы, в том числе дети участников СВО. В это невероятно тяжелое для страны время мы, находясь за пределами фронта, должны помогать нашим солдатам добиваться победы. Успехи детей в спорте, их развитие принесут радость их отцам и станут символом поддержки в их нелегком деле. Желаю всем успехов, вдохновения и ярких эмоций", – сказала Цветкова.

Мероприятие собрало много участников, вдохновленных достижениями многократного призера чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.

В свою очередь, заместитель начальника Московской железной дороги, координатор совета отцов ВАО Петр Потапов, присутствовавший на празднике, подчеркнул важность проведения таких мероприятий.

"Сегодняшний праздник – это не просто развлекательное мероприятие, это проявление нашей заботы и внимания к детям, которые особенно нуждаются в поддержке. Важно, чтобы ребята, чьи родители защищают нашу страну, знали, что мы о них помним, что мы рядом и готовы помочь. Такие события дарят детям незабываемые эмоции, помогают им отвлечься, почувствовать себя частью большой и дружной семьи. Мы и в дальнейшем будем проводить подобные мероприятия, потому что считаем своим долгом создавать для детей атмосферу радости и праздника, окружать их заботой и вниманием", – рассказал Потапов.

Мастер-класс стал не только демонстрацией высшего спортивного мастерства, но и важным шагом к формированию здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Участники получили уникальную возможность узнать о значении спорта, развить свои способности в фигурном катании. Среди участников были дети, занимающиеся спортом в ледовом дворце, а также дети участников специальной военной операции, чьи отцы сегодня защищают нашу страну. Гости мероприятия подчеркнули, что особенно важно поддерживать их и вдохновлять детей добиваться успехов в спорте. Спортивный праздник создал атмосферу радости и поддержки для всех участников и гостей. Дети получили заряд позитивных эмоций и множество навыков по фигурному катанию.

Ранее чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр, фигуристка Ирина Слуцкая дала экспертную оценку новому спортивному объекту на Филевской пойме. В начале сентября первый этаж физкультурно-оздоровительного комплекса планируют сдать в эксплуатацию. По словам Слуцкой, проект очень хороший, так как там нет ничего лишнего, запутанных проходов и лабиринтов.

