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15:35

Город

Участок бывшей промзоны Котляково реорганизуют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Царицине по программе комплексного развития территорий реорганизуют участок бывшей промзоны Котляково площадью порядка восьми гектаров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Владимира Ефимова.

"Планируется построить почти 197 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Объем инвестиций <...> составит свыше 19,5 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается более чем в 254 миллиона рублей", – рассказал вице-мэр.

В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что большая часть площадей – 165 тысяч "квадратов" – придется на жилье по программе реновации.

Кроме того, на территории бывшей промзоны появятся ФОК с бассейном, школа на 425 мест и детский сад на 185 детей. По итогам реализации проекта город получит порядка 700 новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что в Конькове проведут редевелопмент двух неэффективно используемых территорий общей площадью 2,47 гектара. Там возведут жилые здания суммарной площадью 75 тысяч "квадратных", на первых этажах которых смогут разместиться коммерческие предприятия.

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