Зоны отдыха "Серебряный бор – 2" и "Тропарево" закрыли для посетителей в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Зону отдыха "Серебряный Бор – 2" в Москве закрыли для посещения из-за ухудшения качества воды. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
"С 24.08.2022 из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям закрыта для купания зона отдыха "Тропарево" (ЮЗАО), с 26.08.2022 – зона отдыха "Серебряный Бор – 2" (СЗАО)", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что купаться в указанных водоемах запрещено до получения удовлетворительных санитарных проб. В текущем летнем сезоне Роспотребнадзор провел уже 7 790 исследований на предмет наличия в столичных водоемах паразитов, вирусов, бактерий и других патогенов.
Всего в городе доступно 11 зон отдыха с возможностью купания. В настоящее время для горожан открыты пять из них. Это "Динамо", "Серебряный Бор – 3", Большой городской пруд, Школьное и Мещерское озера.
Ранее специалисты предупредили об опасности купания в водоемах, которые не были предварительно очищены и подготовлены. По их словам, через воду передаются 17 видов болезней, в том числе холера, тиф, кампилобактериоз, гепатиты и церкариоз.
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