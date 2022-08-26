Школьники и студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 28 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Школьники и студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы в последний выходной лета, 28 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.
"В последнее воскресенье летних каникул Музей Победы пригласил школьников и студентов бесплатно посетить главное здание и филиал на Поклонной горе – музей "Главные оружейные реликвии армии". 28 августа вход для них будет свободным", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для прохода в музей будет необходимо предъявить соответствующее удостоверение на кассе. Кроме того, в последний день летних каникул в музее пройдут бесплатные концерты.
В 13:10 хореографический коллектив "Дружба" и вокально-эстрадная студия "Шоколад" выступят в Зале полководцев, а в 14:10 там начнется музыкальная программа по случаю 100-летия со дня рождения режиссера, ветерана Великой Отечественной войны Исаака Магитона.
27 августа в Москве пройдет культурная акция "Ночь в музее". Показы кинолент пройдут в столичных кинотеатрах – участниках акции с 12:00 27 августа до 01:00 28 августа. Горожане смогут посмотреть отечественные фильмы в киноклубе "Эльдар", кинозале "Иллюзион", Российской государственной библиотеке, а также других организациях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: