Школьники и студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 28 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Школьники и студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы в последний выходной лета, 28 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

"В последнее воскресенье летних каникул Музей Победы пригласил школьников и студентов бесплатно посетить главное здание и филиал на Поклонной горе – музей "Главные оружейные реликвии армии". 28 августа вход для них будет свободным", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для прохода в музей будет необходимо предъявить соответствующее удостоверение на кассе. Кроме того, в последний день летних каникул в музее пройдут бесплатные концерты.

В 13:10 хореографический коллектив "Дружба" и вокально-эстрадная студия "Шоколад" выступят в Зале полководцев, а в 14:10 там начнется музыкальная программа по случаю 100-летия со дня рождения режиссера, ветерана Великой Отечественной войны Исаака Магитона.

27 августа в Москве пройдет культурная акция "Ночь в музее". Показы кинолент пройдут в столичных кинотеатрах – участниках акции с 12:00 27 августа до 01:00 28 августа. Горожане смогут посмотреть отечественные фильмы в киноклубе "Эльдар", кинозале "Иллюзион", Российской государственной библиотеке, а также других организациях.