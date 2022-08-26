Музейную экспозицию перенесут от Рижского вокзала на историческую станцию "Лихоборы"

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Открытая экспозиция образцов железнодорожной техники будет перенесена от Рижского вокзала на историческую станцию "Лихоборы" Московской окружной железной дороги, расположенную на Московском центральном кольце. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

Там пояснили, что такое решение было принято в связи со строительством транспортно-пересадочного узла "Рижская", который объединит одноименные станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий, а также платформы МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

"Открытая площадка натурных образцов железнодорожной техники от Рижского вокзала будет перенесена на историческую станцию "Лихоборы", которая являлась когда-то основной на Московской окружной железной дороге", – говорится в сообщении.

В настоящее время музей не принимает посетителей, поскольку в нем ведутся подготовительные работы для предстоящей транспортировки экспонатов.

Ранее в столице начался первый этап тестирования новой билетной системы к запуску третьего маршрута Московских центральных диаметров на Ленинградском направлении. В настоящее время пассажиры могут оплатить проезд только бумажными билетами или абонементами МТППК, а также банковской картой.

В Дептрансе подчеркнули, что переход на новую билетную систему произойдет плавно и незаметно для пассажиров.