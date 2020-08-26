Пять соцобъектов планируют построить в Конькове по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять объектов социальной сферы планируют возвести в столичном районе Коньково по программе реновации. Об этом рассказали в департаменте градостроительной политики города, передает Агентство "Москва".

"По программе реновации жилищного фонда в микрорайоне 6-го района Коньково на юго-западе столицы запланировано строительство объектов социальной сферы. Постановлением правительства Москвы от 3 августа № 1168-ПП утвержден проект планировки территории шестого микрорайона Коньково", – говорится в сообщении руководителя департамента Сергея Левкина.

Данный проект предусматривает строительство образовательного комплекса со школой и детским садом, школы, дома культуры, центра госуслуг, а также физкультурно-оздоровительного комплекса.

По словам Левкина, по программе реновации также благоустроят пространства вблизи новых домов.

В департаменте уточнили, что в Конькове по программе реновации планируется расселить и демонтировать 41 жилой дом. Для того чтобы обеспечить волновое переселение москвичей, в городе подобрали семь стартовых площадок для новостроек.

Ранее в Даниловском районе началось строительство дома по программе реновации. На первом этаже будут размещены магазины, кафе, аптеки, сервисные службы.