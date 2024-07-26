Депутат МГД Артемьев: спуски к воде оборудуют в Покровском парке для маломобильных граждан

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Комплексное благоустройство Покровского парка в районе Чертаново Южное включает в себя создание максимально комфортной и безопасной среды для всех категорий граждан. Об этом Агентству "Москва" сообщил депутат Мосгордумы, летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев.

"В частности, планируется обновить покрытия на дорожках и оборудовать дополнительные спуски к воде для маломобильных горожан и родителей с колясками. Ничто не должно препятствовать полноценному отдыху жителей", – сказал Артемьев.

Проект благоустройства предполагает установку современных детских площадок, зон для игры в баскетбол и настольный теннис, а также новых тренажеров, скамеек, лежаков.

"Покровский парк после благоустройства станет настоящим подарком для жителей района. Отдыхающих порадуют уютные перголы с качелями, где можно отдохнуть в тени деревьев, и зона с амфитеатром для проведения праздников. Запланировано настолько много, что люди спрашивают, точно ли получится все сделать в срок. Мы все с нетерпением ждем преображения парка, где можно побыть наедине с природой, отдохнуть душой", – добавил парламентарий.

Он напомнил, что в рамках благоустройства также должны привести в порядок исторический объект – железобетонную огневую точку, напоминающую о линии обороны Москвы в 1941 году.

Между тем в рамках благоустройства и реабилитации музея-заповедника "Коломенское" специалисты обновят территорию площадью 24,3 гектара, включая набережную Москвы-реки длиной 3,5 километра.

Пешеходную часть набережной расширят, а причал "Коломенское", откуда стартует круговой прогулочный маршрут по Москве-реке, реконструируют. Кроме того, в южной части набережной появится спортивный кластер.