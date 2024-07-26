Заслуженный артист России Александр Олешко поддержал конкурс "Городское садоводство"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Московского зоопарка, член жюри конкурса "Городское садоводство" Светлана Акулова и заслуженный артист России Александр Олешко встретились с одним из победителей конкурса, направленного на выявление лучших практик озеленения в пределах Москвы. Общение состоялось в Пресненском районе столицы, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Как житель города я всегда очень радуюсь, когда вижу аккуратные, красивые, яркие дворы и клумбы. И подобные конкурсы мотивируют жителей приобщаться к этому движению. Мне очень интересно познакомиться с победителями конкурса "Городское садоводство": честно говоря, я уже и сам собираюсь что-нибудь вырастить у дома", – сказал Александр Олешко.

Победительница одного из этапов конкурса в номинации "Лучшее комплексное озеленение" Марина Бадюл представила на конкурс проект озеленения двора дома, в котором она проживает. Жюри конкурса отметило профессионализм и масштаб представленной работы. В рамках конкурса с победителями традиционно снимается "Зеленый подкаст" – серия видеосюжетов о лучших практиках озеленения города. В очередной съемке подкаста приняли участие Светлана Акулова и Александр Олешко.

"Городское садоводство" – это не только демонстрация работ участников и выбор лучших из них. Это возможность познакомиться с практиками, которые делают столицу уютной и яркой и задают стандарты, как заниматься садоводством в условиях большого города. Мы с жюри посмотрели уже несколько десятков работ, и я с уверенностью могу сказать, что жители Москвы задают уникальные тренды озеленения урбанистической среды", – подчеркнула Акулова.

Конкурс "Городское садоводство" проходит с 3 июня по 8 сентября 2024 года. Жюри определяет победителей каждые две недели.

Принять участие в конкурсе пригласила и глава жюри состязания Светлана Акулова. По ее словам, "Городское садоводство" подаст хороший пример не только жителям Москвы, но и всей России. Также она уточнила, что победители получат полезные призы: наборы семян, инструменты для садоводства и сертификаты на посещение "Городской фермы" на ВДНХ.