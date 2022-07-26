Жители Москвы выбрали лучшие отреставрированные и построенные объекты 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дом культуры "ГЭС-2" стал лучшим объектом культурно-просветительского назначения, а участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции "Терехово" до станции "Каховская" – лучшим объектом метрополитена и железнодорожного транспорта, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что ГЭС набрал 31% голосов, а станции БКЛ – 68%.
Лучшим в номинации "Объекты улично-дорожной сети" признан участок Северо-Восточной хорды вдоль национального парка "Лосиный Остров" от Ярославского шоссе до Лосиноостровской улицы, за который проголосовали 38% участников.
Среди офисных зданий и деловых центров победителем с 30% голосов стал бизнес-центр "Земельный", а среди лечебно-оздоровительных объектов – амбулаторный корпус больницы с родильным домом в Коммунарке, за который отдали свои голоса 46% граждан.
Лидером в номинации "Многоквартирные дома категории "стандартное жилье" выбран дом 47 на Бауманской улице (17% голосов), в номинации "Многоквартирные дома повышенной комфортности" – дом Brodsky (9%).
За школу на Валдайском проезде в категории "Объекты учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения" проголосовали 32% участников, а лучшим спортивным объектом стал спорткомплекс "Чкалов Арена" (33% голосов).
Среди торгово-развлекательных центров победил "Павелецкая Плаза" с 39% голосов.
Лучшим отреставрированным объектом прошедшего года назван построенный в конце XIX века особняк Морозова, за который голоса отдали 34% москвичей.
Уточняется, что голосования проходили на портале "Активный гражданин", финалистами конкурса стали 107 объектов.
"Окончательные итоги открытого общегородского голосования мы подведем в конце июля с учетом результатов голосований на двух других площадках — официальном сайте конкурса, а также на выставке конкурсных проектов в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ", – добавил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.
Он отметил, что церемония награждения пройдет накануне Дня строителя.
Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучшую для летних прогулок столичную набережную.
Голосование идет в рамках спецпроекта "Лето активного гражданина", посвященного летнему отдыху в Москве. Горожане могут выбрать до пяти вариантов из 18 предложенных набережных или написать свой вариант.
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