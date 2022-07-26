В Ростокине расселили первый дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первую пятиэтажку в рамках программы реновации расселили и демонтировали в районе Ростокино на северо-востоке Москвы, заявил глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Он пояснил, что старый дом находился по адресу проспект Мира, дом 135а.

"60 семей получили современные и комфортные квартиры в новостройке по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 14, корпус 3", – сказал Левкин.

В непосредственной близости от нового жилого дома расположены сразу пять зеленых зон – "Сад будущего", ВДНХ, Ростокинский акведук, Леоновская роща и парк спорта "Яуза". Также неподалеку находится спорткомплекс "Искра".

"На месте демонтированного дома организовали стартовую площадку, где появится жилье по программе реновации. Всего в Ростокине предстоит расселить 19 домов", – указано в сообщении.

Отмечается, что новые квартиры получат около 3,8 тысячи жителей района.

Ранее Левкин сообщил, что более 800 жителей Восточного начнут переезд по программе реновации до конца 2022 года. По его словам, благодаря высоким темпам строительства в Восточном районе жители восьми домов, включенных во второй этап реализации программы реновации, начнут переезд в новые, современные квартиры.