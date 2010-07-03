В Москве появятся новые таблички "Благоустроено на деньги от платных парковок"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районах Москвы появятся обновленные таблички "Благоустроено на деньги от платных парковок". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Таблички "Благоустроено на деньги от платных парковок", оформленные в новом дизайне, в ближайшее время появятся во дворах Москвы. Таблички будут прикреплены возле объектов, которые были установлены на средства, поступившие в бюджет района от платных парковок", – говорится в сообщении.

Уточняется, что только за прошлый год в столице за счет средств от платных парковок было благоустроено 1,5 тысячи московских дворов. Для участия в выборе объекта благоустройства своего района необходимо обратиться к муниципальным депутатам или проголосовать на портале "Активный гражданин".

Ранее сообщалось, что до конца года в столице пройдет благоустройство 54 улиц. На обновленных улицах появятся велосипедные парковки, пешеходные переходы, стелы пешеходной навигации, а в некоторых местах изменится схема движения транспорта. Также специалисты организуют 103 новых наземных пешеходных перехода.

Кроме того, на деньги от платных парковок благоустроят порядка 30 дворов Тверского района. Благоустройство ожидает Новослободскую, Сущевскую и Тихвинскую улицы, Угловой, Глинищевский, Старопименовский и Оружейный переулки и другие.

В прошлом году на благоустройство районов за счет платных парковок направили более 4,2 миллиарда рублей. Решение о таком распределении средств было принято мэром Москвы и правительством с первого дня введения платных парковок. На эти средства в районах и улицах, где собираются средства, создаются парки, детские площадки и доступная среда для маломобильных граждан.

