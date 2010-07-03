Более 800 объектов благоустроят в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Москве до конца текущего года планируют благоустроить более 800 объектов, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Примерно 800 с лишним объектов, включая дороги, фасады и прочее, будет благоустроено в столице в 2019 году, список достаточно большой. Крупных объектов в центральной части набирается порядка 65 со всеми улицами и переулками", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Он отметил, что в этом году приоритет отдадут отдаленным улицам, например в Капотне.

"Есть еще парк имени 850-летия Москвы, активно благоустраивается левый берег Москвы-реки", – пояснил Бирюков.

Заммэра уточнил, что в работах по благоустройству принимают участие около 30 тысяч человек и примерно пять тысяч единиц техники.

Ранее сообщалось, что до конца года в столице пройдет благоустройство 54 улиц. На обновленных улицах появятся велосипедные парковки, пешеходные переходы, стелы пешеходной навигации, а в некоторых местах изменится схема движения транспорта. Также специалисты организуют 103 новых наземных пешеходных перехода.

Кроме того, на деньги от платных парковок благоустроят порядка 30 дворов Тверского района. Благоустройство ожидает Новослободскую, Сущевскую и Тихвинскую улицы, Угловой, Глинищевский, Старопименовский и Оружейный переулки и другие.

В прошлом году на благоустройство районов за счет платных парковок направили более 4,2 миллиарда рублей. Решение о таком распределении средств было принято мэром Москвы и правительством с первого дня введения платных парковок. На эти средства в районах и улицах, где собираются средства, создаются парки, детские площадки и доступная среда для маломобильных граждан.