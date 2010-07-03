Мастер-классы по оказанию первой помощи пройдут в столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На верандах здоровья в Гончаровском парке на улице Руставели и парке "Митино" пройдут мастер-классы и лекции по оказанию первой помощи, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Врачи расскажут, как распознать симптомы заболеваний и признаки травм, а также научат алгоритму действий в каждом конкретном случае. Кроме этого, врачи расскажут интересные факты из истории московской службы скорой помощи", – сказано в сообщении.

Медики также расскажут, как помочь при остановке сердца и дыхания, при ранениях, внутренних и наружных кровотечениях, поражении электрическим током.

"Для гостей Гончаровского парка мастер-класс проведет фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи Дарья Матюнина. Он пройдет в воскресенье 28 июля, начало в 19:00. В этот же день в 19:00 в "Митино" пройдет встреча с фельдшером Георгием Давидяном", – уточнили организаторы.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч человек посетили веранды, открытые в рамках проекта "Здоровая Москва". Наиболее популярными среди посетителей стали занятия йогой, фитнесом, стретчингом и танцами: сальсой, хип-хопом, латиной и зумбой. Самыми посещаемыми стали веранды, которые находятся в парках "Печатники" и "Садовники", Лианозовском парке и зоне отдыха "Мещерское".

С расписанием можно ознакомиться на сайте проекта. Все занятия на верандах проходят бесплатно под руководством тренеров. Посетителям необходимы только спортивная одежда и удобная обувь.



"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"

Программа "Здоровая Москва" направлена на то, чтобы забота о здоровье стала легкой, комфортной, приятной. Бесплатные обследования, спортивные занятия с единомышленниками, лекции о питании и другие полезные мероприятия, направленные на поддержание долгой и активной жизни, – все это в местах, где москвичам удобно проводить время.

На проверку здоровья уходит час. Результаты обследований сразу вносят в электронную карту. Павильоны работают без выходных и перерывов на обед с 08:00 до 22:00.

