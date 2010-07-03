Более 50 тысяч человек посетили веранды здоровья

Более 50 тысяч человек посетили веранды, открытые в рамках проекта "Здоровая Москва". Наиболее популярными среди посетителей стали занятия йогой, фитнесом, стретчингом и танцами – сальсой, хип-хопом, латиной и зумбой, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Самыми посещаемыми стали веранды, которые находятся в парках "Печатники" и "Садовники", Лианозовском парке и зоне отдыха "Мещерское".
Все занятия на верандах проходят бесплатно под руководством тренеров. Посетителям необходимы только спортивная одежда и удобная обувь.
Ранее сообщалось, что веранды здоровья заработали еще в четырех парках Москвы. Площадки появились в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино", парке "Ангарские пруды", зоне отдыха "Площадь Юности" в Зеленограде и Гончаровском парке. Теперь для горожан работают 13 веранд здоровья в рамках программы "Здоровая Москва". Там можно заняться гимнастикой и фитнесом, йогой и пилатесом, научиться танцевать латиноамериканские и восточные танцы, поиграть в настольный теннис и составить рацион правильного питания.
Что касается бесплатной диспансеризации, то ее можно пройти в 45 павильонах "Здоровая Москва". В модулях создан аналог городской поликлиники. На проверку здоровья уходит час. Результаты обследований сразу вносят в электронную карту. Павильоны работают без выходных и перерывов на обед с 08:00 до 22:00.
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