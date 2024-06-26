В столице открылся шестой летний скейт-парк в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Шестой скейт-парк в рамках проекта "Лето в Москве" открылся на площадке "Московских сезонов" на улице Адмирала Руднева, владении 8, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Новый скет-парк работает с 10:00 до 21:00 для взрослых и детей в возрасте от шести лет. Другие пять парков находятся на улицах Профсоюзной, Митинской, Городецкой, Святоозерской и Хачатуряна, роллердром – на площади Революции.

На площадках специалисты обустроили качественное покрытие и необходимые для отработки трюков тренажеры. В этих зонах гости также могут бесплатно позаниматься с тренерами, которые помогут новичкам освоить базовые трюки и научиться уверенно стоять на самокате и скейтборде, а профессионалам – усовершенствовать технику катания и поставить новые сложные трюки.

При этом на роллердроме могут кататься дети с трех лет. При этом в возрасте до 10 лет дети занимаются в сопровождении взрослых, а для подростков до 14 лет требуется письменное согласие опекунов.

Всех посетителей пускают в скейт-парки и роллердром в шлеме и защите на руках и ногах, однако, если своих средств защиты нет, их можно арендовать на месте. Для этого нужно будет оставить залог за шлем, роликовые коньки, самокат или скейтборд.

Для удобства гостей выбрать площадку и подходящее время тренировки можно заранее при регистрации на сайте "Московских сезонов", что также поможет избежать очередей.

До этого обновленный скейт-парк вновь открылся для катания в Парке Горького. Для гостей создали современную и удобную инфраструктуру, которую оснастили яркими рампами и комфортной зоной ожидания с видом на скейт-парк, а также крытой зоной отдыха с кондиционером.

Кроме того, в течение всего лета на площадке будут проходить бесплатные мастер-классы и тренировки для всех, кто хочет научиться кататься на скейтборде и самокате или улучшить свои навыки.