Центральную молодежную библиотеку № 122 откроют 28 июня в Москве после капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центральную молодежную библиотеку № 122 имени Александра Грина откроют в Москве после капремонта 28 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рамках капремонта провели восстановление технического состояния здания и сделали библиотеку просторнее. Внутренний дизайн выполнили в стиле лофт с современной облицовкой и освещением.

Кроме того, в библиотеке появилась новая комфортная мебель: стеллажи, шкафы, столы, стулья, кресла, стойки ресепшен, пуфы, а также оборудование, в том числе компьютерное, звуковое и видеопроекционное и печатающая техника.

Ожидается, что на торжественной церемонии открытия пройдут мастер-классы, встречи с детской писательницей Анной Флит и поэтессой Мариной Щегловой, а также покажут спектакль. Также проведут занятия по рисованию, встречу с саунд-продюсером подкаст-студии Глебом Фадеевым и флешмоб.

Библиотека № 122 имени Александра Грина работает с 5 мая 1960 года. В 1984 году библиотека переехала в новое здание по адресу Волочаевская улица, дом 14а.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице в течение года откроется шесть флагманских центров оказания экстренной помощи. Первый такой объект уже открылся в больнице имени Вересаева.

По словам Собянина, центр в больнице имени Вересаева принял уже более 20 тысяч пациентов и провел свыше 7,5 тысячи операций.

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