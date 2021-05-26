В Москве на электронные торги выставили 27 нежилых помещений

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве выставили на продажу 27 нежилых помещений свободного назначения, площадь которых составляет от 43,4 до 1723,8 квадратного метра. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, при продаже через публичное предложение цена может снизиться до 50 процентов.
"Будущие собственники смогут открыть в них офисы, магазины и любые другие коммерческие учреждения, которые можно разместить в жилых домах согласно действующему законодательству. По итогам первого квартала 2021 года через публичное предложение город реализовал 51 нежилое помещение общей площадью 9,7 тысячи квадратных метров", – рассказал заммэра.
Купить помещения могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Исключение составляют государственные и муниципальные предприятия и учреждения, в уставном капитале которых доля РФ превышает 25%.
Как отметил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, 6 объектов представлено на юго-западе Москвы, 5 помещений продаются на юге, по 3 – на севере, северо-востоке и юго-востоке города.
Самый крупный объект площадью 1723,8 квадратного метра продается в ЦАО по адресу Средняя Переяславская улица, дом 27, строение 1. Нежилое здание располагается в Мещанском районе в пешей доступности от станций метро "Рижская" и "Проспект Мира".
Ранее сообщалось, что 15 нежилых помещений выставили на продажу на юге Москвы. Помещения находятся в таких районах, как Братеево, Даниловский, Донской и другие. Купить помещения могут любые физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.
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