Четыре земельных участка в ЗАО и ТАО выставят на торги

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Четыре земельных участка в Западном и Троицком округах Москвы планируется выставить на торги для строительства производственных зданий, объектов пищевой промышленности, а также заправки и автомойки. Об этом заявили представители комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 25 марта приняла решение о выставлении на торги четырех земельных участков в ЗАО и ТАО для строительства объектов различного функционального назначения", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Известно, что один участок находится по адресу Боровское шоссе, напротив владения 47А, строение 1 (ЗАО). Там возведут производственные объекты поэтажной площадью около 8,6 тысячи квадратных метров. АЗС и автомойка могут появиться по адресу Заводское шоссе, напротив владения 10 (ЗАО).
Ко всему прочему, в Троицком административном округе на соседних участках построят два объекта пищевой промышленности. Расположены они будут в поселении Щаповском – Варшавское шоссе, владение 4А и владение 4.
Данные земельные участки, на которых планируются объекты, свободны от застройки.
Ранее говорилось, что 15 нежилых помещений выставили на продажу на юге Москвы. Помещения находятся в таких районах, как Братеево, Даниловском, Донском и других.
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