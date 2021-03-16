Земельный участок на северо-востоке Москвы выделили для центра соцобслуживания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центр социального обслуживания появится на земельном участке, расположенном в Северо-Восточном административном округе столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу Алтуфьевское шоссе, владение 91б (СВАО)", – уточнили в Москомстройинвесте.
По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, площадь участка составляет 0,98 гектара. Здесь уже расположено неиспользуемое строение площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Сносить его не будут, вместо этого изменится функциональное назначение строения.
В пресс-службе Москомстройинвеста отметили, что размещение в районе центра социального обслуживания улучшит качество социальных услуг и обеспечит культурно-досуговую программу для местных жителей.
Ранее в Москомстройинвесте анонсировали строительство крупного административно-офисного центра в Южном Бутове. Участок под строительство, по словам Пятовой, реализуют на торгах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: