Земельный участок на северо-востоке Москвы выделили для центра соцобслуживания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр социального обслуживания появится на земельном участке, расположенном в Северо-Восточном административном округе столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу Алтуфьевское шоссе, владение 91б (СВАО)", – уточнили в Москомстройинвесте.

По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, площадь участка составляет 0,98 гектара. Здесь уже расположено неиспользуемое строение площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Сносить его не будут, вместо этого изменится функциональное назначение строения.

В пресс-службе Москомстройинвеста отметили, что размещение в районе центра социального обслуживания улучшит качество социальных услуг и обеспечит культурно-досуговую программу для местных жителей.

Ранее в Москомстройинвесте анонсировали строительство крупного административно-офисного центра в Южном Бутове. Участок под строительство, по словам Пятовой, реализуют на торгах.

