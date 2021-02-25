Клубный дом Mitte в Даниловском районе ввели в эксплуатацию

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Клубный дом Mitte на 124 апартамента введен в эксплуатацию на юге Москвы, сообщает столичный комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
"Компания Hutton Development получила разрешение на ввод в эксплуатацию клубного дома Mitte на 124 апартамента, который девелопер возводит в Даниловском районе Москвы (ЮАО). Объекту присвоен адрес улица Летниковская, дом 13", – заявила председатель ведомства Анастасия Пятова.
В Москомстройинвесте уточнили, что общая площадь апартаментов в 10-этажном доме составляет 5 820 квадратных метров, большая часть помещений в доме уже реализована. Также в доме обустроена двухъярусная подземная автопарковка на 40 мест.
"По словам представителя девелопера, после ввода в клубном доме представлены в продаже всего пять апартаментов. Передача ключей планируется в ближайшее время", – уточнили в комитете.
Архитектурный дизайн здания был разработан бюро Apex. Он представляет собой современный европейский эклектичный стиль, а особый дизайн входных групп с мозаичным полом и пухлой мебелью отсылает к эстетике 60-х годов.
Ранее сообщалось, что Москомархитектура согласовала проект ЖК MOD на 4-й улице Марьиной Рощи. Комплекс будет включать в себя пять жилых зданий средней и высокой этажности. Жилой комплекс будет с образовательным центром и офисом продаж, который потом переоборудуют в ресторан.
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