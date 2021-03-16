15 нежилых помещений выставили на продажу на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице выставили на продажу 15 нежилых помещений, который расположены на юге города. Объекты площадью от 27,3 до 322,9 квадратного метра можно купить на электронных торгах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Помещения находятся в таких районах, как Братеево, Даниловский, Донской, Орехово-Борисово Южное, Нагатино-Садовники, Южное Чертаново и Царицыно. Самый крупный объект располагается по адресу Гурьевский проезд, дом 15, корпус 1, в пешей доступности от станции метро "Зябликово".
По словам главы департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, все помещения находятся на первых этажах, а также в подвалах жилых многоквартирных домов.
"Здесь могут открыться офисы, магазины, аптеки, салоны красоты и другие учреждения. Всего в 2020 году на территории ЮАО город реализовал на торгах через различные формы продажи 57 нежилых помещений для бизнеса общей площадью 6,97 тысячи квадратных метров", – уточнил руководитель ведомства.
Купить помещения могут любые физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Исключение составляют государственные и муниципальные предприятия и учреждения, в уставном капитале которых доля РФ превышает 25 процентов.
Ранее сообщалось, что центр социального обслуживания появится на земельном участке, расположенном в Северо-Восточном административном округе столице. Размещение в районе центра социального обслуживания улучшит качество социальных услуг и обеспечит культурно-досуговую программу для местных жителей.
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