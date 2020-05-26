Сервисы оплаты парковки в Москве заработали после профилактических мероприятий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работу сервисов оплаты парковки в Москве восстановили после проведения профилактики. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Московского паркинга".

"В настоящий момент все сервисы оплаты парковки работают стабильно. Профилактические работы завершены, работоспособность системы восстановлена", – указано в сообщении.

На время проведения профилактики было отменено выставление штрафов за неоплату парковки.

Ранее в пресс-службе "Московского паркинга" сообщили о возможности удаленного продления парковочного разрешения и абонемента на парковку со шлагбаумом на июнь. Данная мера призвана помочь соблюдать режим самоизоляции для водителей.

