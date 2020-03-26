ЦОДД предупредил о затруднении транспортного движения в Москве 27 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Центр организации дорожного движения предупредил о высокой вероятности возникновения заторов 27 марта, сообщает пресс-служба ведомства.
"Основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и улице Люблинской", – предупредили в ведомстве.
Сотрудники Центра предположили, что москвичи отправятся за город, где смогут обеспечить режим самоизоляции на нерабочее время. В связи с этим движение 27 марта будет затруднено с 15:00 до 21:00–22:00.
"Мы прогнозируем, что количество поездок может увеличиться, так как, вероятнее всего, многие жители поедут на дачи. К тому же в эти выходные синоптики обещают теплую, солнечную погоду", – рассказали в пресс-службе ЦОДД.
В ведомстве водителей призвали выезжать раньше или позже обозначенного времени. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и ехать с увеличенной дистанцией.
"Не забывайте дезинфицировать все поверхности автомобиля, которых вы касаетесь, дольше и чаще мойте руки", – отметили в ЦОДД.
Во время своего обращения к россиянам президент России Владимир Путин рассказал, что следующая неделя будет объявлена выходной. Соответствующий указ был подписан чуть позже.
В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть все предприятия общепита, предписав им перейти на режим доставки еды на дом. Также в столице перестанут работать объекты розничной торговли и крупные парки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: