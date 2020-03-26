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Москва 24

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Авто

21:15

ЦОДД предупредил о затруднении транспортного движения в Москве 27 марта

город транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения предупредил о высокой вероятности возникновения заторов 27 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

"Основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и улице Люблинской", – предупредили в ведомстве.

Сотрудники Центра предположили, что москвичи отправятся за город, где смогут обеспечить режим самоизоляции на нерабочее время. В связи с этим движение 27 марта будет затруднено с 15:00 до 21:00–22:00.

"Мы прогнозируем, что количество поездок может увеличиться, так как, вероятнее всего, многие жители поедут на дачи. К тому же в эти выходные синоптики обещают теплую, солнечную погоду", – рассказали в пресс-службе ЦОДД.

В ведомстве водителей призвали выезжать раньше или позже обозначенного времени. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и ехать с увеличенной дистанцией.

"Не забывайте дезинфицировать все поверхности автомобиля, которых вы касаетесь, дольше и чаще мойте руки", – отметили в ЦОДД.

Во время своего обращения к россиянам президент России Владимир Путин рассказал, что следующая неделя будет объявлена выходной. Соответствующий указ был подписан чуть позже.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть все предприятия общепита, предписав им перейти на режим доставки еды на дом. Также в столице перестанут работать объекты розничной торговли и крупные парки.

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