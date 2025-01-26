Девелоперы возвели четыре социальных объекта на юге столицы в прошлом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Четыре социальных объекта возвели на юге Москвы в прошлом году за счет средств девелоперов. О проектах сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

"Девелоперы построили в общей сложности более 16 тысяч квадратных метров объектов социальной инфраструктуры. Из них около двух тысяч квадратных метров приходится на два частных детских сада, которые рассчитаны на 175 воспитанников", – уточнил он.

Также в ЮАО появился музей площадью 13,8 тысячи "квадратов" и физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 358,2 "квадрата".

В это же время на юге строили жилые дома. Заселившиеся в них москвичи получили возможность выбирать разные варианты досуга, подчеркнул Ефимов.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский напомнил о самом крупном объекте – музейно-выставочном центре "Коллекция" на бульваре Братьев Весниных. Его построили на бывшей производственной территории ЗИЛ.

Два детских сада открылись в Даниловском районе, а ФОК расположился в Нагорном районе, уточнил Овчинский.

Строительные работы находились на контроле Мосгосстройнадзора, рассказал руководитель ведомства Антон Слободчиков. Так, специалисты осуществили 56 выездных проверок.

Между тем 108 детских садов и 94 школы планируется построить в Москве по программе комплексного развития территорий. Их смогут посещать более 96 тысяч детей.

Будут как частные, так и государственные учреждения. Новые объекты появятся в городских кварталах на месте бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых территориях суммарной площадью порядка 2,1 тысячи гектаров.

