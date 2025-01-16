Строительство детского сада завершено в Троицке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На территории одного из жилых комплексов в Троицке построили детский сад, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что возведение социальных объектов возле жилых домов ведется как за счет столицы, так и на внебюджетные средства.

В новом детском саду смогут одновременно заниматься 350 воспитанников. Его построили на участке, площадь которого превышает 1,2 гектара, по адресу Мостовая улица, дом 6. При этом площадь трехэтажного здания составила около 6 тысяч квадратных метров, заниматься в нем смогут 14 групп детей. Кроме того, в здании создали доступную среду для маломобильных граждан. Планируется, что в дальнейшем детсад будет передан в систему столичного образования.

"В детском саду спроектировали центральное двухсветное игровое пространство. Вокруг него разместили функциональные помещения: групповые ячейки, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок полного технологического цикла и кабинет для занятий хореографией. Здание адаптировано для маломобильных посетителей: здесь предусмотрены безбарьерный вход, широкие дверные проемы и коридоры, а также лифт для перемещения между этажами", – рассказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

При этом особенностью нового детского сада стала эксплуатируемая кровля. Безопасность детей на крыше будут обеспечивать трехметровые ограждения, созданные из закаленного стекла. В дни с хорошей погодой там можно будет проводить с воспитанниками различные занятия. Для этого на крыше расположили специальную уличную мебель. Кроме того, на территории детсада специалисты организовали прогулочные зоны и установили спортивную площадку, проведя при этом комплексное озеленение.

Комментируя строительство объекта, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что детсад построили за один год и пять месяцев. При этом на всех этапах его возведения работы проверялись инспекторами ведомства и представителями Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.

В общей сложности специалисты Мосгосстройнадзора организовали 11 выездов, в рамках которых проконтролировали проводимые на объекте работы и применяемые материалы. Проверки позволили специалистам оформить заключение о соответствии социального объекта требованиям проектной документации.

Между тем еще один детский сад появится в ТиНАО. Учреждение площадью почти 3,9 тысячи квадратных метров построят в районе Внуково. Здание будет трехэтажным и займет участок площадью 6,7 тысячи квадратных метров.