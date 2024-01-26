Автосалон около станции МЦК Зорге расширят почти на треть

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два корпуса автосалона около станции Зорге Московского центрального кольца (МЦК) реконструируют, а также построят здание для обслуживания автомобилей. Градостроительные документы уже утверждены, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, сейчас на участке около 1,1 гектара стоит дилерский центр, в состав которого входят два корпуса с зонами технического обслуживания машин и мотоциклов. Комплекс хотят реконструировать, построить еще один корпус площадью 7,5 тысячи квадратных метров, указала Княжевская.

Она добавила, что все корпуса соединят между собой, их общая площадь достигнет 25,5 тысячи "квадратов". Объект расположен по адресу улица Зорге, владение 17. Для реализации проекта уже внесли изменения в правила землепользования и застройки, уточнила председатель Москомархитектуры.

В заключение она сказала, что одна из приоритетных задач – обеспечение москвичей рабочими местами в шаговой доступности. Инвестиции в развитие деловых объектов говорят о том, что девелопмент поддерживает городскую экономику, предоставляя рабочие места.

Ранее сообщалось, что город сдал в аренду земельный участок площадью 0,36 гектара, расположенный в полукилометре от аэропорта Внуково. Там инвестор построит автомастерские. По договору арендатор должен в течение 28 месяцев получить разрешение на строительство, еще через 19 месяцев – завершить работы нулевого цикла. После окончания работ инвестор сможет оформить объект в собственность.

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