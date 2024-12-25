25 декабря, 19:13Город
Комплекс горхозяйства Москвы сообщил о штатном электроснабжении в ЖК "Шереметьевский"
Фото: 123RF/sergpavl
Подача электроэнергии для жильцов ЖК "Шереметьевский", который расположен на северо-востоке Москвы, осуществляется в привычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.
Ранее в различных телеграм-каналах стала появляться информация об отключении электроэнергии в соответствующем ЖК, из-за чего люди якобы застряли в лифтах.
16 декабря комплекс городского хозяйства Москвы сообщил о штатной подаче электроснабжения в столичном районе Кузьминки. Ведомство таким образом отреагировало на сообщения в социальных сетях, в которых говорилось, что у жителей на юго-востоке столицы пропал свет, а также стало отключаться отопление.
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