Депутат МГД Бабаян: В Москве совершенствуется социнфраструктура районов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Социальная инфраструктура столичных районов постоянно совершенствуется, несмотря на пандемию коронавируса, рассказал Агентству "Москва" депутат Мосгордумы, депутат от районов Филевский Парк, Хорошёво-Мнёвники и части района Щукино Роман Бабаян.
"Социальная инфраструктура в Москве постоянно совершенствуется, и административные здания, такие как центры госуслуг, перестали быть синонимом бюрократического ада. Они сделаны с учетом требований комфорта для разных групп населения, экологических требований, осознанного отношения к ресурсам", – сказал Бабаян.
Он отметил, что сейчас это стандарт, на который ориентируются все городские службы, и та политика, которую необходимо поддерживать на всех уровнях.
"Москва работает над улучшением социальной инфраструктуры районов, несмотря на ограничения пандемии, и ремонтные работы в ключевых для жителей подразделениях ведутся своевременно", – добавил депутат.
По его словам, центры "Мои документы" стали привычной частью городской инфраструктуры и кардинально изменили отношение к городским услугам. Он также напомнил, что центр в районе Филевский Парк был закрыт с 1 января 2020 года и за это время полностью обновлен.
В ходе капремонта привели в порядок фасад здания на площади 780 квадратных метров, заменены электрика и коммуникации, обновлена гидроизоляция в здании, также сделан ремонт в подвале.
Также были переделаны входные группы – они выполнены из стекла, чтобы в помещение поступало больше дневного света. Основной и запасной входы оснастили удобными пандусами и поручнями.
Ранее сообщалось, что в новой версии мобильного приложения "Госуслуги Москвы" жители столицы смогут оплатить более 20 категорий счетов, в том числе за домашний телефон и интернет, резидентное парковочное разрешение и пошлину на регистрацию брака.
Названы популярные жизненные ситуации, в которых "Мои документы" помогают москвичам
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