На станции МЦД-2 Остафьево завершили основные строительные работы

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Основные работы по строительству станции МЦД-2 Остафьево завершены. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Новая станция Остафьево Курского направления Московской железной дороги находится в финальной стадии готовности, работы по ее строительству уже заканчиваются. Остановочный пункт Остафьево расположен между станциями Щербинка и Силикатная МЦД-2 "Курско-Рижский", – сообщили в ведомстве.

После открытия станции в распоряжении пассажиров окажутся две платформы и конкорс с турникетной и кассовой зоной. Кроме того, на станции Остафьево оборудованы эскалаторы и лифты, она адаптирована для маломобильных пассажиров.

В департаменте транспорта Москвы отметили, что платформы возводили на территории, на которой нет ближайшей станции метро. Представители ведомства ожидают, что МЦД при таких стартовых условиях будет востребованным видом транспорта для горожан.

Ранее эксперты Дептранса заявили, что открытие новой станции МЦД-1 Славянский бульвар снизит нагрузку на одноименную станцию Арбатско-Покровский линии метро на 7 процентов. Кроме того, жители района Фили-Давыдково получат новый вариант проезда по городу.

