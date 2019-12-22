Метро "Славянский бульвар" разгрузится до 7% после открытия станции МЦД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Благодаря открытию новой станции МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" Славянский бульвар одноименная станция метро Арбатско-Покровской линии разгрузится на 7%, сообщили Москве 24 в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С открытием станции Славянский бульвар в 1–2 квартале 2020 года одноименная станция метро разгрузится на 7%, а Арбатско-Покровская линия метро – до 9%. Станция Славянский бульвар будет интегрирована с метро переходом по типу "теплого" контура, благодаря чему пассажиры смогут пересесть с МЦД на метро и обратно, не выходя на улицу", – рассказали в пресс-службе.

Новая станция МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" Славянский бульвар улучшит транспортную доступность района Фили-Давыдково, где проживает более 115 тысяч человек. Из них 87 тысяч человек проживает в пешей доступности от станции – в радиусе 1,2 километра.

Платный период проезда был введен с 9 декабря. Все системы диаметров работают в штатном режиме. Обновленная билетная система функционирует корректно даже в условиях повышенного пассажиропотока в часы пик. На станциях у турникетов и валидаторов дежурят сотрудники, которые помогают пассажирам в случае возникновения малейших затруднений.

Оплатить проезд на МЦД можно картой "Тройка", также можно пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажирам МЦД доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.

На Московских центральных диаметрах действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро – 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка". Границы "Центральной" зоны: МЦД-1 в границах станций Марк – Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская – Остафьево.

За пределами этих станций начнется зона "Пригород", разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" в 2019 году стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД.

За границами МЦД начинается "Дальняя" зона, стоимость поездки из "Дальней" зоны складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

Ранее сообщалось, что со дня вступления в силу тарифов МЦД пассажиры сэкономили более 50 миллионов рублей. В совокупности все пассажиры первых двух диаметров смогут экономить на проезде около 7 миллиардов рублей в год.