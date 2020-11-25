Более 170 человек согласились на переезд из трех домов по реновации в Перове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

174 человека из трех домов согласились на переезд в рамках реновации в Перове, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента городского имущества.

"В ноябре началось расселение домов по реновации в Восточном административном округе – в районе Перово <...> За неделю согласие на переезд дали более половины жителей – 174 человека", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что речь идет о жителях домов, расположенных по адресу Зеленый проспект, дом 29, корпус 1; дом 27, корпус 2; дом 27, корпус 3. Им предложили переехать в новое здание дома 27А по Зеленому проспекту.

В ведомстве подчеркнули, что рассылка с предложением началась с 14 ноября. Их получили 268 человек из 12 семей. Помимо указанных 174 человек, которые уже дали согласие, остальные осматривают предложенное жилье. Также с ними ведется работа по подбору жилплощади, сообщили в департаменте.

"Примечательно, что заселяемая новостройка находится буквально в 50 метрах от домов, где проживают граждане. Рядом расположены парк, детские сады, школы, бытовая и транспортная инфраструктура", – отметили в ведомстве.

Сообщается, что всего в рамках реновации в Перово планируется расселение 42,5 тысячи человек. Данная программа подразумевает получение новых квартир 209,6 тысячи человек из Восточного административного округа. В программу реновации ввели 1 061 дом из 14 районов ВАО.

Ранее сообщалось, что в 2020 году новое жилье предоставили более 5,6 тысячи человек из 190 домов. Отмечалось, что до конца года планируется расселение еще 10 тысяч горожан. В перечень стартовых площадок за 2020 год включили 49 территорий.