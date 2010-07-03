Три детских сада построят в Филях-Давыдкове

14:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Три детских сада и два корпуса школы построят в столичном районе Фили-Давыдково в рамках проекта планировки кварталов 58 и 59. Об этом пишет Агентство "Москва".
В западном районе столицы появятся три детских сада на 150, 240 и 300 мест, а также будут построены два корпуса школы, рассчитанные на одну тысячу 25 детей.
"В школы и детские сады, которые планируется построить по программе реновации, пойдут почти 1,8 тысячи детей. А в одном из школьных корпусов разместится физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь ребята смогут заниматься разными видами спорта – от шахмат до боевых искусств", – сказала начальник территориальной проектно-планировочной мастерской ГБУ "ГлавАПУ" Людмила Машинская.
Также специалисты объединят расположенные в районе зеленые зоны. В ходе перепланировки благоустроенные территории на улицах Пивченкова, Олеко Дундича и Кастанаевской свяжут сетью пешеходных дорожек.
В районе Фили-Давыдково расселили первый дом по программе реновации
В кварталах появятся новые детские и спортивные площадки с современными тренажерами и игровыми комплексами. На первых этажах жилых домов откроются магазины, химчистки, дома быта. Планируется обновление инженерных коммуникаций, в районе построят три внутриквартальных проезда. Вдоль железнодорожных путей поставят шумозащитные экраны.
29 октября в районе Фили-Давыдково состоится собрание участников публичных слушаний, там можно будет задать вопросы по планировке кварталов. Также для жителей открыт информационный центр программы реновации (2-я Брестская улица, дом 6).
Ранее в районе Фили-Давыдково расселили первый дом по программе реновации. Жильцы пятиэтажки на улице Олеко Дундича переехали в новостройку на Малой Филевской.
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