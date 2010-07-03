Первый дом по программе реновации расселили в Филях-Давыдкове

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый дом расселили по программе реновации в столичном районе Фили-Давыдково. Здание готовят к сносу, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Жители трех домов на улице Олеко Дундича и дома на Кастанаевской улице оформили договоры на получение квартиры с департаментом городского имущества и Московским фондом реновации жилой застройки. Новостройка располагается по адресу: Малая Филевская улица, дом 22.

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, документы оформили 60 семей. В непосредственной близости от нового дома находятся пруд, парк и станция метро "Пионерская". В квартирах выполнена чистовая отделка комфорткласса.

В программу реновации по району Фили-Давыдково включены 119 домов и определены 7 стартовых площадок.

Ранее в октябре в шести районах Москвы стартовали публичные слушания по планировке территорий по программе реновации.