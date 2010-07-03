Бульвар Яна Райниса благоустроят по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бульвар Яна Райниса, улицу Туристскую и улицу Героев Панфиловцев на северо-западе Москвы благоустроят по программе реновации, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, когда работы завершатся, жители смогут быстрее добраться до станции метро "Сходненская" и социальных объектов в прилегающих кварталах.

Он рассказал, что пешеходные зоны планируется отделить от проезжей части, территорию озеленить, установить лавочки и урны. Мачты освещения заменят на современные светодиодные светильники. Внутри застройки появятся велодорожки, связывающие дома и выводящие к станции метро "Сходненская", Алешкинскому лесу, усадьбе "Братцево" и Сходненскому ковшу.

Сквер у кольца трамвайной линии по улице Героев Панфиловцев сохранят, а в зоне сохраняемой застройки хотят создать новые зеленые территории площадью около 1,4 гектара.

11 октября стартовали публичные слушания по шести проектам кварталов программы реновации. На слушаниях с местными жителями обсудят, как будут выглядеть новые микрорайоны, где появятся общественные пространства, улицы, объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, поликлиники, больницы и центры "Мои документы".

В апреле на публичных слушаниях обсуждалась застройка в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.

В конце сентября сообщалось, что по программе реновации уже переехали около 15 тысяч москвичей. Каждый из них голосовал за то, каким будет их район: сколько будет школ, детских садов, нужен ли бассейн или лучше разбить парк.

Программа реновации по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого "умного сноса". С момента старта программы уже построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение.