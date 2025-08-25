Свыше 178 тысяч горожан определили концепцию дома-книжки на Новом Арбате

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 178 тысяч горожан определили будущее дома-книжки на улице Новый Арбат, приняв участие в голосовании проекта "Активный гражданин". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Москвичи выбрали концепцию комплекса Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Идеи были предложены командой российских и международных специалистов.

Свыше 46% горожан отдали свой голос за проект, предполагающий сохранение дома-книжки и создание новой архитектурной достопримечательности. Более 28% участников выбрали вариант обновления комплекса с учетом передовых технологий и строительством рядом с ним высотного здания в виде еще одного дома-книжки. Больше 17% поддержали идею возведения трех высотных комплексов, архитектура которых напоминала бы историческое здание. Еще 8% отметили, что решение по данному вопросу должны принять специалисты.

По итогам голосования было решено сохранить исторический вид здания СЭВ в качестве ключевого композиционного элемента района. При этом специалисты проведут необходимые работы по реконструкции комплекса. Композиция будет также дополнена современным небоскребом, напоминающим свиток. Данный объект станет символом движения вверх, стремления к будущему, открытости идеям, инновациям и творчеству.

В башне будут расположены офисы. Помимо этого, на территории будет создана деловая, торговая, гастрономическая инфраструктура.

Ранее стало известно, что в деловом центре "Москва-Сити" возведут жилой небоскреб One высотой 379,1 метра. На уровне 85-го этажа раскинется парк Sky Garden. Небоскреб станет самым высоким жилым зданием в Европе и первым в "Москва-Сити". Ранее там размещались не квартиры, а апартаменты.

Общая площадь 90-этажного здания составит 294,3 тысячи квадратных метров. Строительство начнется уже в 2025 году, ввести в эксплуатацию здание планируется к 2030-му. По информации компании, архитектурно-градостроительное решение башни уже утверждено.

