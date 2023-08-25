Модели с ограниченными возможностями здоровья устроят модный показ в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Модный показ, в котором примут участие профессиональные модели с ограниченными возможностями здоровья, пройдет вечером в пятницу, 25 августа, в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Модели представят различные некоммерческие организации (НКО) и проекты.

"Для столичных НКО участие в программе Московского урбанистического форума – отличная возможность рассказать москвичам о своей деятельности. Мы, со своей стороны, были рады поддержать фонды и предоставили все необходимые ресурсы для осуществления их творческих идей", – заявил руководитель сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

Программа вечера будет открыта в 17:00 коллективами старшего поколения центра социальных проектов "Мы разные, мы равные". На показе женщины продемонстрируют подиумную хореографию и дефиле в смоделированной и сшитой своими руками одежде. Изюминкой программы обещает стать коллекция с названием "Цветы России".

В 18:00 благотворительный фонд "Синдром любви" представит коллекцию одежды "ТуДуДу", разработкой которой занимались дети и взрослые с синдромом Дауна. Для этой одежды учитывались особенности строения тела человека с данным синдромом – так, одежда сшита с более широкой горловиной, укороченными рукавами, глубокими карманами и удобными застежками. Для каждого изделия подобрана цветовая гамма с заботой об эмоциональном состоянии обладателя.

В 19:00 начнется показ "Осенняя симфония" некоммерческого партнерства информационной поддержки и содействия интеграции инвалидов "Открытый мир". На показе будет представлена коллекция дизайнера Марии Оршуляк. Ее трендовые плащи, яркие бомберы и платья должны помочь девушкам с ограниченными возможностями здоровья побороть стеснение и ощутить себя красивыми и стильными.

Модные показы пройдут на площадке для молодоженов спорткомплекса "Лужники", вход свободный.

26 и 27 августа гости Московского урбанистического форума смогут посетить концерты, лекции и мастер-классы, которые состоятся в Гостином Дворе. Кроме того, все посетители могут принять участие в обзорных экскурсиях. Они проводятся на безвозмездной основе каждые 20 минут, начало – рядом с зоной "Регистрация"

Ранее сообщалось об открытии четвертой площадки Московского урбанфорума – "Станция Манеж". Там проходит выставка "Год нового транспортного каркаса", посвященная настоящему и будущему московской транспортной системы. Выставка открылась 19 августа в Центральном выставочном зале "Манеж".

Посетители могут узнать об инновационных транспортных проектах города, а также о том, какие новые станции появятся в столице, как будет обновляться подвижной состав и как изменятся московские городские вокзалы. Прямо возле Манежа в стилизованном депо гости увидят вагоны "Иволга 3.0" и "Москва-2020".



Москвичам рассказали о тематических зонах в "Лужниках", открытых в рамках МУФ-2023