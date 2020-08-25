Пятилетие "Городской фермы" отпразднуют на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Городской ферме" на территории ВДНХ в столице исполняется пять лет. В честь этого события будет организован фестиваль "Бесконечное лето", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Посетить мероприятие москвичи и гости города смогут с 29 августа по 2 сентября. Участников ждут экскурсии, веселые квесты, а также тематические мастер-классы. "В эти дни мы празднуем пятилетие "Городской фермы" – одного из самых уютных и стильных уголков выставки. Здесь городские жители могут получить уникальный опыт общения с природой, не выезжая из мегаполиса: познакомиться с разнообразными сельскими животными, покормить их с рук, прогуляться среди идиллических сельских ландшафтов", – рассказывают в пресс-службе комплекса.
По словам представителей ВДНХ, на фестивале планируется много развлекательных и образовательных активностей. Первым событием станет "День пушистой альпака", который запланирован 29 августа.
30 августа состоится "День ласковых коров", 31 августа объявлен "Днем упрямых овечек", а 1 и 2 сентября можно будет узнать о ярких павлинах и смышленых козах. Присоединиться к мероприятиям можно с 11:00 до 19:00.
Ко всему прочему, запланированы уроки животноводства, где всех гостей познакомят с питомцами.
Появилась "Городская ферма" при реализации программы "Возрождение ВДНХ", которая началась в 2014 году. В настоящий момент там продолжается реставрация павильонов и других объектов, находящихся на территории комплекса.
Ранее павильон "Умный город" на ВДНХ вновь открылся для посетителей. Для гостей проводят бесплатные экскурсии по шести зонам экспозиции.
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