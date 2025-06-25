Купание в зонах отдыха на северо-западе столицы временно запрещено

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве временно введен запрет на купание в зонах отдыха Серебряный бор – 2 и Серебряный бор – 3 из-за несоответствия проб воды гигиеническим нормам. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

По данным лабораторных исследований, вода в зонах отдыха не пригодна из-за микробиологических показателей. Однако территория может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом и другими видами досуга.

Надзорное ведомство подчеркнуло, что уже организовало повторный отбор проб воды. При установлении их соответствия нормам на сайте появится информация о возобновлении купания.

Ранее сообщалось, что зону пляжного отдыха создали на берегу Пионерского пруда в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Специалисты очистили дно водоема от ила и мусора объемом 3,7 тысячи кубических метров, после чего сделали песчаное ложе и пляжную зону с пологими спусками к воде. Также было восстановлено свыше 620 метров береговой полосы.

