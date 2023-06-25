Дополнительные пешеходные дорожки обустроят на территории поймы реки Жужи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ландшафтный парк с пешеходными дорожками обустроят на территории поймы реки Жужи, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"До начала работ эта территория практически никак не использовалась, здесь отсутствовала даже элементарная дорожно-тропиночная сеть", – отметил замруководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Река находится в глубоком овраге, который ограничивает переход с одного берега на другой. К краям оврагов примыкают жилые лома, из-за чего там не осталось ровных участков. Так, из оврага уже вывезли мусор, а в его ложе стали прокладывать дорожки. Со стороны улица Академика Миллионщикова был организован монтаж винтовых свай.

"Их будет четыре. Для перехода с этой стороны оврага на другую сделают три мостика-настила, пройдя по которым можно будет подняться по лестницам к будущему спортивному кластеру. Он будет организован на участке ранее демонтированных гаражей", – уточнил замглавы департамента.

Ранее стало известно, что новые фонари трех видов установят в рамках благоустройства поймы реки Жужи на юге Москвы. Ими станут торшеры, светильники прожекторного типа и фонари в современном стиле. Старые фонари оказались в неудовлетворительном состоянии.

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