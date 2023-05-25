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12:21

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Завершен монтаж кислородно-газификационной станции во флагманском центре ГКБ им Буянова

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты завершили монтаж кислородно-газификационной станции в строящемся флагманском центре больницы имени Буянова. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Кислородно-газификационная станция предназначена для централизованного обеспечения кислородом реанимационного, противошокового, операционного отделений, а также смотровых палат флагманского центра", – пояснил он.

Говоря о готовности центра, Бочкарев заметил, что сейчас там завершены все монолитные работы, идет устройство фасада, продолжаются отделочные работы.

В свою очередь, глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что специалисты в настоящее время ведут пусконаладочные работы, обустраивают чистые помещения, монтируют инженерные системы, приводят в порядок прилегающую территорию.

После завершения строительства площадь флагманского центра составит порядка 15 тысяч квадратных метров. В нем разместят шесть разнопрофильных операционных. Здание оснастят современным медицинским оборудованием.

Ранее Загрутдинов сообщал, что монтаж медоборудования во флагманском центре больницы имени Буянова начнется в третьем квартале текущего года. По состоянию на конец апреля объект был готов на 70%.

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