Свыше 8,5 тыс людей получили экстренную медпомощь во флагманском центре "Склифа" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Специалисты флагманского центра НИИ скорой помощи имени Склифосовского за два месяца деятельности смогли оказать экстренную медпомощь свыше 8,5 тысячи пациентам. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, флагманский центр осуществляет деятельность по новому стандарту экстренной медицинской помощи.

"Все основные службы "Склифа", участвующие в приеме пациента, сейчас расположены именно здесь, что ускоряет процесс оказания медицинской помощи. К примеру, продуманная логистика флагманского центра позволила сократить время до восстановления кровотока в артериях сердца при инфаркте до рекордных 16 минут", – заявила Ракова.

Наиболее часто в учреждение горожане обращались с травами, на них пришлось около четверти случаев. Также москвичам понадобилась помощь по теме острой хирургической патологии, от общего числа таких обращений было 20%. Третье место заняли гинекологические патологии.

Ранее Сергей Собянин рассказал об улучшении качества медпомощи людям с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также матерям и детям в рамках программы "Столичное здравоохранение". По словам градоначальника, для онкобольных в инновационных стационарах создали многопрофильные специализированные центры.

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