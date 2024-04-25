Глава Москомархитектуры назвала популярные услуги в сфере градостроительства у москвичей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2024 году в Москомархитектуру больше всего онлайн-обращений (352 из 432) поступило по вопросу оформления свидетельств на паспорта колористического решения фасадов зданий, строений и сооружений. Об этом рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

По ее словам, за первый квартал этого года в ведомство поступило около 17 тысяч запросов на предоставление государственных услуг через mos.ru. Это на три тысячи больше, чем годом ранее, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

"Горожане и представители делового сообщества предпочитают пользоваться государственными услугами в электронном формате", – прокомментировала Княжевская.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что все основные государственные услуги в градостроительной сфере уже перевели в электронный вид. Одной из самых востребованных у застройщиков стала услуга "Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков". Предпринимателей больше всего интересовала услуга "Приемка исполнительной документации для сводного плана подземных коммуникаций и сооружений".

Ранее первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов сообщил, что на фасадах домов, построенных по реновации, разместили 46 табличек с именами их архитекторов. Таблички изготовлены из алюминия в форме буквы Р. Их размещают рядом с номерами домов.